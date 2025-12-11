ロッテが今季までＤｅＮＡでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（２９）と契約合意に達したことが１７日、分かった。近日中に発表される。最速１５９キロを誇り、武器のチェンジアップにスライダー、ナックルカーブを操る右腕の獲得は、手薄な先発の柱の１人として大きな期待がかかる。ジャクソンは２日に保留選手名簿から外れ、自由契約選手として公示された。その後は残留交渉するＤｅＮＡを含めて、複数球団による争奪戦が