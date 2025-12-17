これぞまさに“破天荒芸人”の真骨頂だ。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。前回大会からのルール変更により“勝負をかけやすくなった”芸人がまさかの行動に打って出た。【映像】美女ポーカープロも困惑…“破天荒芸人”、まさかの大博打話題