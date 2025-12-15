オウム真理教の後継団体「アレフ」が、賠償金の支払いを免れるため関連会社に債権を譲渡することで資産隠しをしているとして、被害者の支援団体が訴えた裁判が始まり、アレフの関連会社は争う姿勢を示しました。オウム真理教による一連の事件をめぐっては、後継団体「アレフ」に10億円余りの賠償を命じる判決が確定していますが、アレフの支払いは滞ったままです。事件の被害者や遺族を支援する「オウム真理教犯罪被害者支援機構」