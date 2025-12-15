気象庁によりますと、北日本と北陸地方では16日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒が必要です。また、北海道地方では15日は、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒するよう呼びかけています。 【写真を見る】北日本・北陸で大荒れ北海道は警報級大雪のおそれ、最大40cmの降雪予想15日～16日にかけ“冬の嵐”襲来【雪と雨シミュレーション】 前線を伴う低気圧が北海道地方付近にあって、急速に発達しな