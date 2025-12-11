歌手でタレントの研ナオコが10日までにオフィシャルブログを更新。故郷・静岡県伊豆市湯ヶ島から“生わさび”や“わさび漬け”などの特産品が届いたことを報告した。 ８日、研は『故郷の味』と題してブログを更新。「私の生まれた実家がある自然いっぱいの静岡県伊豆市湯ヶ島から」と切り出し、生わさび、わさび漬け、わさびの三杯漬、わさびみそが一式届いたことを紹介。籠に盛られた新鮮なわさびと加工品の写真も公開した。 「