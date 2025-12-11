研ナオコ、故郷・伊豆湯ヶ島から届いた“わさび尽くし”に感激
歌手でタレントの研ナオコが10日までにオフィシャルブログを更新。故郷・静岡県伊豆市湯ヶ島から“生わさび”や“わさび漬け”などの特産品が届いたことを報告した。
８日、研は『故郷の味』と題してブログを更新。「私の生まれた実家がある自然いっぱいの静岡県伊豆市湯ヶ島から」と切り出し、生わさび、わさび漬け、わさびの三杯漬、わさびみそが一式届いたことを紹介。籠に盛られた新鮮なわさびと加工品の写真も公開した。
「うちの実家でもわさび漬けは作って食べていたので故郷の味」と懐かしさをにじませ「有難う御座います」と贈り主への感謝を記した。
さらに研は「以前、義姉と一緒にこんな動画も撮影していました」と明かし、母が良く作ってくれたという“わさび漬け”に初挑戦した際の動画も紹介。「ご興味ありましたら、ご覧ください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「伊豆のわさび美味しい」「羨ましい〜」「わさび丼食べたい」「美味しそう〜」「わさび漬け好物」「飽きない味」「お義姉さんと仲良しで羨ましい」「拝見しました!お二人とも声が美しい」などの声が寄せられている。
