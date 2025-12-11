テレビ朝日が50年近く放送を続けてきた「スーパー戦隊」シリーズの終了が決まりました。かつて10％を優に超えていた視聴率も現在は2％台まで低迷していました。そして、スーパー戦隊を象徴するおもちゃ「合体ロボ」の販売も停滞していたのです。昭和の子供たちにとって憧れの象徴だった合体ロボは、なぜ売れなくなったのでしょうか。◆おもちゃの売上は仮面ライダーに遠く及ばず…バンダイナムコホールディングスの国内トイ