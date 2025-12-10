「エレベーターの中でペティナイフを出して言うことを聞かせようとしたが、叫ばれたので刺した」今年8月、神戸のマンションで大手損保保険会社に勤める片山恵さん（24）を殺害した容疑で逮捕された谷本将志容疑者（36）は、兵庫県警の取り調べに対し、新たにそう供述しているという。 〈画像〉ベットに位牌、窓際には酒瓶、“谷やん”こと谷本容疑者の部屋 ２度の逮捕歴、殺人未遂の容疑も… 面識のない女性を２日