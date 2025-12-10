田浦月見台住宅の「クリスマスマーケット」を告知するポスター（エンジョイワークス提供）“天空の廃虚”として知られ、店舗兼用住宅として生まれ変わった旧横須賀市営住宅「田浦月見台住宅」（神奈川県横須賀市田浦町）で１３、１４の両日に「クリスマスマーケット」が開かれる。敷地内のモミの木にクリスマスの飾り付けをして来場者を迎える。クリスマスマーケットは昨年に続き２回目で、今年１０月の全面開業後は初めての開