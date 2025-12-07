◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日、男子フリーが行われ、佐藤駿選手が自己ベスト更新する292.08点で3位に入りました。直前には、アメリカのイリア・マリニン選手が4回転半ジャンプ(クワッドアクセル)を成功させるなど、6種類7本の4回転ジャンプを全て成功。世界最高得点の238.24点をたたき出します。佐藤選手は「別の競技をしているのかなって次