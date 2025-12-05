大分県産イチゴの旬入り宣言式が5日朝、大分市で行われました。 つややかで真っ赤なイチゴ。県産ブランドの「ベリーツ」です。 県産イチゴ「ベリーツ」 「ベリーツ」などの県産イチゴはこれからの時季、クリスマスのお菓子用や年末の贈答品などとして需要が高まります。 こうした中、大分市で5日朝、県産イチゴの旬入り宣言式が行われました。 2025年は記録的な暑さの影響もあり、生産者は