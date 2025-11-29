東京の都市づくりを韓国紙が取り上げた。この中では「東京の事例は多くの教訓を与えている」と指摘。「観光・ビジネス・定住環境をどうバランス良く形成するのかという質問に東京は一貫した方向性を提示している」として、韓国の首都ソウルも「絶えず魅力都市に生まれ変わらなければいけない」と訴えた。中央日報は論説委員名のコラムで東京について、「バブル経済崩壊後しばらく停滞していたが、2000年代に入って本格的な変貌に成