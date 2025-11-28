２８日正午頃、東京都練馬区豊玉上の私立武蔵高校中学校の校内で、中学１年の男子生徒が、同じクラスの別の男子生徒にカッターで首を切りつけられた。捜査関係者によると、生徒は病院に搬送されたが、軽傷という。２人がトラブルになっていたとの情報があるといい、警視庁が詳しい状況を調べている。同校は男子校で、都内でも有数の進学校として知られている。