健康診断で医師が肺の異常に気づいたのに報告がなく、がんの発見が遅れたとして、愛知県小牧市の男性（３２）が社会福祉法人おおぐち福祉会（愛知県大口町）に約３１５０万円の損害賠償を求めた訴訟があり、名古屋地裁（作田寛之裁判官）は２５日、同法人に２０００万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、男性は同法人と健康管理などのサービスを受ける契約をしていた一環で２０２０年６月に健康診断を受けた。