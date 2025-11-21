現在来日しているMLBドジャースのデーブ・ロバーツ監督。11月19日におこなわれた木下グループのCM制作発表会に登場し、チームに所属する大谷翔平山本由伸佐々木朗希ら日本人選手のWBC出場を巡る話題に言及した。【写真】娘も同席？「デコピンコーデ」が可愛すぎる大谷夫妻の“家族ショット”WBCドラマチックすぎた展開次のWBCは2026年3月に開催。前回の2023年大会と同じく20の国と地域が参加し、1次ラウンドは5チームごと4