アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが２０日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。「ＢＴＳ」ファンの日本人女性の愚行を批判した。韓国の人気グループ・ＢＴＳのメンバー、ジョングクの自宅に侵入しようとして、警察が日本人女性の捜査に着手したと韓国メディアが報じた。女性は５０代で１１月１２日から１４日の間にソウル・龍山区の自宅玄関の施錠装置を押して侵入しようとした疑いが持たれている。このニュースに猪狩