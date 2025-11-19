■「名古屋主婦殺人事件」犯人が抱えた「恨みと未練」1999年11月13日に起きた、高羽奈美子さん（当時32歳）が刺殺された「名古屋主婦殺人事件」。その容疑者・安福久美子（現69）は、26年もの間、自分に捜査の手が伸びてこなかったことを訝しく思いながら、ひっそりと身を潜め、世間づきあいもほとんどせず、怯えて暮らしていたのであろう。写真＝共同通信社1999年11月、高羽奈美子さんが殺害されていたアパート周辺を調べる捜査員