ÌÀ¼£¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ç¥¶¡¼¥È Åß¤ÎÇ»¤¤¤á¡×¤ò¡¢11·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ç¥¶¡¼¥È¡×Åß¸ÂÄê¥¢¥¤¥¹¤Î¡ÈÃÇÌÌ¡É¤Ç¤¹¡ª¥¢¥¤¥¹¤È³°Â¦¤Î¥½¡¼¥¹¤Î°ìÂÎ´¶¥¢¥Ã¥×¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ç¥¶¡¼¥È