明治（東京都中央区）が、アイスバー「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズから、冬限定の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」を、11月下旬から順次発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」 これが「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」冬限定アイスの“断面”です！

アイスと外側のソースの一体感アップ

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立したアイスバーシリーズ。同社によると発売以降、シリーズ累計出荷数は約1億本（2025年8月時点）を突破しています。

同シリーズ初となる冬限定アイス「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」は、爽やかさを生かしながら、乳脂肪分と無脂乳固形分を高めることで濃厚感をアップ。アイスと外側のソースの一体感を高めているといい、まったりとした濃いめの味わいとなっています。

1本入りで、価格は194円（税込み）。全国で販売されます。