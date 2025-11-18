【初の冬限定】「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」に《冬の濃いめ》登場！ 濃厚感アップで“まったり濃いめ”の味わいに
明治（東京都中央区）が、アイスバー「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズから、冬限定の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」を、11月下旬から順次発売します。
アイスと外側のソースの一体感アップ
「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立したアイスバーシリーズ。同社によると発売以降、シリーズ累計出荷数は約1億本（2025年8月時点）を突破しています。
同シリーズ初となる冬限定アイス「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」は、爽やかさを生かしながら、乳脂肪分と無脂乳固形分を高めることで濃厚感をアップ。アイスと外側のソースの一体感を高めているといい、まったりとした濃いめの味わいとなっています。
1本入りで、価格は194円（税込み）。全国で販売されます。