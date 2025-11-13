米国スターバックスと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、スターバックスのチルドカップシリーズの期間限定商品「スターバックス ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー」を11月18日からファミリーマートで販売します。【写真】ホワイトチョコ＆カラメルコーヒーの融合！おいしそうな期間限定商品をもっと見る！同商品は、甘いホワイトチョコレートの風味に、香り豊かなカラメルコーヒーゼ