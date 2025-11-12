博報堂アイ・スタジオが、オウンドメディアのデータ利活用技術と生成AI技術を融合させた「関心推測AIエンジン」を開発しました。このエンジンを用いたAIチャットボットソリューションの提供を開始します。Webサイト上の行動データからユーザーの関心や意図を推定し、能動的かつパーソナライズされた対話を実現するソリューションです。 博報堂アイ・スタジオ「関心推測AIエンジン」AIチャットボットソリューション