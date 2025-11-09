ソフトバンクの上沢直之投手（31）が8日、みずほペイペイドームで自主トレを行い、来季の180イニング超えと、その先にある初タイトル奪取を目標に掲げた。日本球界復帰1年目の今季は23試合に先発し12勝6敗、防御率2・74。特に2軍再調整後の夏場以降は安定感抜群の投球でチームのリーグ優勝、日本一に貢献した。向上心の塊でもある右腕はまだまだ進化を目指していく。来季はさらなる“自分超え”を果たす。自己最多タイの12勝を