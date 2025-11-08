ソニー ・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation（R） 5（PS5）のグローバルキャンペーン「It Happens on PS5」の一環として、11月８日から11月14日の期間、両国駅３番線ホームに【縦2.5m×横18m】の巨大モニターを設置し、屋外広告『PlayStation 5「魔人力士、降臨。」at 両国駅』を展開する。相撲の聖地として知られる両国国技館に近接し、相撲にゆかりのある両国駅のホームを舞台に、巨大魔人力士が登場。魔