両国駅３番線ホームを舞台に“巨大魔人力士”が降臨!?
ソニー ・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation（R） 5（PS5）のグローバルキャンペーン「It Happens on PS5」の一環として、11月８日から11月14日の期間、両国駅３番線ホームに【縦2.5m×横18m】の巨大モニターを設置し、屋外広告『PlayStation 5「魔人力士、降臨。」at 両国駅』を展開する。
相撲の聖地として知られる両国国技館に近接し、相撲にゆかりのある両国駅のホームを舞台に、巨大魔人力士が登場。魔人力士は張り手を繰り出したり、顔を近づけて覗き込んだり、手招きしてジャンケンをしたりと、ユーモラスな動きを見せて乗客を楽しませる。
・３番線ホームに電車が乗り入れる場合（レア演出）
※平日17:35過ぎに１本のみ乗り入れ。２番線ホームから見ることができる。
猫がディスプレイの端から駆け足で登場。入線してくる電車に驚いて逃げ出すと同時に、上から魔人力士が飛び降りてくる。魔人力士は迫ってくる電車に立ち向かい、押されながらも電車をギリギリで止める。
・２番線ホームに電車が乗り入れる場合
巨大魔人力士は、白線の内側へ下がることを促すように「のこった！のこった！」と張り手を繰り出したり、四股を踏んだりと、力士らしい動作で乗客へアピールをしつつ、また時には眠っている状態から近づく電車の音で目を覚まし、目の前を通過する車両を眺めたのち、手招きしてジャンケンをしたりと、ユーモラスな動きも見せる。力士らしく四股を“ドシン！”と踏む際には、それに合わせて映像内の３番線ホームも振動する。
・ホーム内に電車がいない状態
両国駅３番線ホームを模した映像の中、「It Happens on PS5」の世界観を表現した２種のグラフィックパネルが並んでいる３番線ホーム上に巨大魔人力士が登場し、周囲を見渡したり、２番線側をのぞき込む。
相撲にゆかりのある両国駅のホームを舞台としたまたとない演出。鉄道ファンならずとも、ぜひこの期間中に足を運んで、リアルとバーチャルの融合を目撃してはいかが？
■屋外広告 PlayStation 5「魔人力士、降臨。」at 両国駅
期間：11月８日〜11月14日10:00〜23:00
※レア演出は平日11月10日（月）、11日（火）、12日（水）、13日（木）、14日（金）各日17:35過ぎ
場所：JR両国駅３番線ホーム
