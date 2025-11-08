【新王国時代】古代エジプト最盛期のミッションは領土の拡大と神殿の建設だった 資源確保のために各王が尽力 異民族支配を経験し、エジプトは西アジアや地中海世界の影響を受けるようになっていきます。第18王朝では西アジアと地中海世界の交易の要地シリア・パレスチナを間接的に支配下に置き、周辺地域からの貴重な資源を獲得することが重要な政策となりました。ヌビアについては植民地化し、直接統治をすることで金などの資源