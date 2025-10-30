テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）を最後に終了することが３０日、関係者への取材で分かった。１９７５年に放送開始した第１作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろす。関係者によると、少子化の影響でイベントや関連グッズ、映画化などで得られる収入が右肩下が