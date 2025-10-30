午後5時前、東京・江東区東雲の首都高速湾岸線で、「乗用車とトラックの事故」と110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックなど6台ほどの車両が絡む事故が起きたということです。トラックは横転していて、運転手が意識不明の重体で搬送され、事故が起きる前から意識がなかったとみられています。これまでに、ほかにけが人がいるという情報はないということです。警視庁は事故のいきさつを調べています。