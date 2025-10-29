惨劇にショックを受ける人々＝29日、リオデジャネイロ（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル南東部リオデジャネイロのスラムで28日、警察が犯罪組織に対する大規模な掃討作戦を実施し、激しい銃撃戦となった。地元メディアは29日、死者が120人を超えたと報じた。リオでは警察と犯罪組織の衝突が頻発しているが「過去最悪の死者数」とも伝えている。現場はガレオン国際空港近くにあるリオ北部のスラム。州政府は「史上