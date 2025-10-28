WS第2戦の8回にバーランドから右前打ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリー第3戦に「1番・指名打者」で先発出場した。試合開始約1時間前、MLB公式X（旧ツイッター）は第2戦で起きた“珍光景”に注目。米ファンも思わず吹き出したようだ。第1戦は自身初のワールドシリーズ弾を放つも、チームは4-11で敗戦した。迎えた第2戦は第3打席までノーヒットだったものの、8