日本人打者でアメリカ、メジャーリーグに移籍して活躍できそうなのは誰か。ライターの広尾晃さんは「メジャーでは打者を評価する際、打球最高速度、ハードヒット率、バレル率といった数値を重視する。NPBによる最新のデータを用いて、日本人打者を調べると興味深い結果が出た」という――。写真＝共同通信社米国入りしたWBC日本代表の岡本和（左）、村上ら＝2023年3月17日、マイアミ国際空港 - 写真＝共同通信社■ヤクルト村上、巨