石井監督がタイ代表から電撃解任日本人指導者である石井正忠監督を解任したタイサッカー協会に対し、一部の熱烈なファンが抗議活動を行っていることを現地メディア「Thairath」が報じている。タイサッカー協会は10月21日に石井監督の解任を発表。タイ協会は30戦16勝で勝率53％という数字が十分ではないと判断し、石井監督と話し合った結果、契約解除に至ったとした。しかし、石井監督は自身のSNSを通じ、試合を振り返る目的で