AAA宇野実彩子(39)が24日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。妊娠期間中の不安定な精神状態を救ってくれた大物シンガー・ソングライターを明かした。宇野はNEWSの小山慶一郎と昨年3月に結婚を発表。今年6月に第1子が誕生したことを発表した。番組では、タレントの吉木りさが、夫の俳優・和田正人が仕事で長期不在が多かった期間に育児で孤独感があったが、推し活に助けられたことを