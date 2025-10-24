WEST.の神山智洋（32）が24日、所属事務所公式サイトを通じて一般女性と結婚することを発表した。同グループとしては、今年1月に桐山照史（36）が元バレーボール日本代表の狩野舞子さん（37）と結婚して以来2人目の既婚者となる。神山は「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、一般女性の方と結婚する運びとなりました。ファンの皆さま、関係者の皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してま