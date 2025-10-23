◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）がＤｅＮＡとソフトバンクから１位指名された。抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得。くじを引き当てた城島ＣＢＯは「九州の豪快な野球にあなたの力が必要です、一緒にやりましょう」とラブコールを送った。岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨秋、米国進学