新しい会派名は「自民党・無所属」に「これはビックリだ」そう苦笑するのは、全国紙政治部記者だ。自民・維新連立による、高市早苗政権が10月21日に成立。そのウラである意味“衝撃的”な出来事が起こっていた。10月15日、『NHKから国民を守る党』（以下、N国党）の立花孝志党首（58）が自身のXを更新し、〈公表控えていましたが、正式に決まりました。 NHKから国民を守る党の参議院齊藤健一郎が、自民党会派に入ります〉とポスト