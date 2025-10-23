日本で声価を高めた岡本がついにメジャーリーグへ挑む(C)Getty Images急転直下の正式決定で、日本人スラッガーへの関心が高まった。10月22日、巨人は今オフにポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ球団への移籍を目指していた岡本和真の動きを容認したと発表。かねてから世界最高峰のステージを目指していた29歳が、ついに飛躍を遂げる。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン左