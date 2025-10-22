大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、英ロイヤル・アルバート・ホール）から横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が２２日、東京・羽田空港着の航空便で帰国した。３４年ぶりのロンドン公演は大盛況で、自身は大の里との横綱全勝対決を制し優勝。「素晴らしいことがたくさんあった。うれしいし、このまま１１月場所に向けて頑張りたい」と九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）での活躍を誓った。横綱として初の海外公演を終