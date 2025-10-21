銀座コージーコーナーは、10月20日から、オンラインショップにてクリスマスケーキの予約を開始した。今年も銀座コージーコーナーのオンラインショップでは、自宅や職場、遠く離れた実家など、全国へ（一部離島は除く）届け可能なクリスマスケーキを2種類販売する。「行列に並びたくない」「当日、受け取りに行く時間がない」「銀座コージーコーナーの店舗が近くにない」「遠方に住む家族や友人にプレゼントしたい」という人のニー