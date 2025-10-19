キケは呆れ気味「誰も彼の不振について話をしない」【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦を制し、ワールドシリーズ進出を決めた。「1番・投手」で出場した大谷翔平投手は打者として3本塁打、投手としては10奪三振の活躍で、シリーズMVPに選ばれた。歴史的な活躍に同僚たちからも称賛の声が相次いだ。