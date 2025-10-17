広告代理店の支社長だった男が請求書を水増しし、会社に損害を与えたとして、特別背任の罪に問われた裁判の初公判が10月17日に開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、香川県に本社を置く広告代理店「セーラー広告」の元徳島支社長の55歳の男は、2020年から2024年にかけ、印刷会社に業務を発注する際、実質的に自身が経営する会社を介在させ、水増しした代金を請求して、会社に57万円あまりの損害