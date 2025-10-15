季節の変わり目に欠かせないのが寝具の「しまい洗い」。汗や皮脂が残ったまま収納すると、ダニやカビの温床になってしまいます。今回は、バスタブを使ったつけおきから洗濯機、さらに乾燥機や圧縮袋での保管まで、虫やカビを防いで清潔に保つためのポイントを洗濯のプロ、平島利恵さんに教えてもらいました。まずは洗濯表示を確認！「衣類についたタグの左端のオケのマークを見て、洗濯機OKか確認。しまい洗いではお湯を使うので水