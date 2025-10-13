公明党の西田実仁幹事長公明党の西田実仁幹事長は13日のテレビ朝日番組で、首相指名選挙を巡り、野党候補の一本化が実現した場合の協力を排除しない考えを示した。「全ての可能性はあり得る。いろいろな事情を見て決めたい」と述べた。一方で多数派の確保だけを目的とした協力には否定的な考えを表明した。公明の斉藤鉄夫代表はこれまで首相指名選挙の1回目投票を斉藤氏に投票し、決選投票になれば自らの名前を書くか、棄権す