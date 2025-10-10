虎穴に入らずんば虎子を得ず。トップを取りたければ、リスク承知で前に出るべきところがあるが、俳優雀士の覚悟が見事に実った瞬間だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第2試合で、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が今期2勝目を飾った。決着したのは南4局1本場。大接戦を制した一局では、萩原の果敢な仕掛けが運命を変えた。【映像】覚悟の仕掛け！萩原聖人の好プレー南4局1本場、萩原は2万8800点持ちのトップ目だった。2着