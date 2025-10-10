美しい映像と他の追随を許さない圧倒的な世界観で熱狂的なファンを生み、アート作品としても評価されるなど、伝説の作品としてアニメ史にその名を刻んだオリジナルアニメ『天使のたまご』（天たま）。日本国内のみならず海外でも高い評価を得ているが、この不朽の名作が40年の刻を超えてついに4Kリマスター版となって2025年に公開されることになった。今回は本作で奇跡のタッグが実現した原案・脚本・監督を担当した日本を代表する