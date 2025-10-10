¡Ú²¡°æ¼é¡ßÅ·Ìî´î¹§¡Û¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ï4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¡ª
Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤ÈÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÀâ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡ÊÅ·¤¿¤Þ¡Ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬40Ç¯¤Î¹ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤Ë4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÏËÜºî¤Ç´ñÀ×¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦²¡°æ¼é¤È¡¢¸¶°Æ¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Å·Ìî´î¹§¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ë4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤òÀ©ºî¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¿¿¤ÃÀè¤Ë4K¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û²¡°æ¼é¡ßÅ·Ìî´î¹§¤Îµ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡½¡½4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¡°æ¡¡¡Ö¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£³¤³°¤ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸¢Íø¼ÔÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Å·Ìî¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
²¡°æ¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î±Ç²èº×¤È¤«¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¥Ç¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ò°·¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¤¼¤Ò¤³¤Ã¤Á¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤òËè²ó¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡£
¡ÖÄÉÀ×¤·¤Æ¸¢Íø¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¤È¤³¤í¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É²»º»ÂÁ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£±Ç²è¤È¤«¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Å¾Çä¤·¤¿¤ê²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¸¢Íø¼ÔÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Î¸¶È×¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤·¤«ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÈ¯Çä¤â¸ø³«¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³¸¢Íø¼Ô¤¬¸½¤ì¤ÆºÛÈ½¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤é°ì´¬¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆÍÁ³¡Ö¸¢Íø¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö²þ¤á¤Æ¤â¤¦°ì²óÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¡ÖÀ§Èó¤Ë¤â¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ï¤±¡£¤À¤«¤éºÇ½é´î¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤âµõ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©
Å·Ìî¡¡¤³¤Ã¤Á¤â¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÎÉü¹ï¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¡°æ¡¡ËÍ¤âÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë4K¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ¤â¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤³¤½¤¢¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¼ê¤ò³Ý¤±¤¿»Å»ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤ËÉÔ¶ø¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£4K¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½40Ç¯Á°¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡»Å»ö¼«ÂÎ¤Ï¥¿¥Ä¥Î¥³»þÂå¤Ë¡Ø¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥óII¡Ù¤È¤«¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥¿¥Ä¥Î¥³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼¼¤Ã¤Æ¡¢µÈÅÄÎµÉ×¤µ¤óÄ¾³í¤È¤¤¤¦¤«Ã¯¤â¼ê½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉô½ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡¢¿¿²¼¡Ê¹Ì°ì¡Ë·¯¤È¤«À¾µ×ÊÝ¡Ê¿ðÊæ¡Ë·¯¤È¤«¤â¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢²¡°æ·¯¤ÏÅö»þ¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥³¥¤¥Ä¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£³¨¥³¥ó¥Æ¤Î³¨¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ÊÑ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²¡°æ¡¡¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Â¿Ê¬ÂÖÅÙ¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ï²¡°æºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥¥¿¥¤¥×¡ª¡©
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤¬¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
²¡°æ¡¡ÎëÌÚÉÒÉ×¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÆÁ´Ö¡Ë¹¯²÷¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¡¢Å·Ìî¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¥ë¥Ñ¥ó¤¬°ì½µ´Ö¤«¤±¤ÆÅÐ¤ë¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê·úÃÛ²È¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
Å·Ìî¡¡¤½¤ó¤Ê¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤«¤éËÍ¤ÏÅ·Ìî¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤«¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï´ë²è¤¬Î®¤ì¤Æ¹ìÄÀ¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤Ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡¢Íî¤È¤·Á°¤Ä¤±¤í¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢ÉÒ¤Á¤ã¤ó¡ÊÎëÌÚÉÒÉ×¡Ë¤¬¡ÖOVA¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£Åö»þOVA¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¡¢ÆÁ´Ö¤âÆÈ¼«¤Ë¤¤¤í¤¤¤íOVA¤ò¤ä¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Î´ë²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«ºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë²è½ñ¤â¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¤Í¡£ÉÒ¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÕ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É±³È¬É´ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤Ç¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£³¨ÊÁ¤â¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ã¤¦¤·¡Ö±³¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤ó¤Ê´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¡©¡¡¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·Ìî¡¡¤µ¤¹¤¬Ì¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¤À¤«¤éÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤È´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤«¤é¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤ë°Ê¾å¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÀË×¤·¤¿¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¤«¤é°ú¤Â³¤Å·Ìî¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡ÉÒ¤Á¤ã¤ó¤ËÃç²ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ó¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¡Ö½÷¤Î»ÒÉÁ¤¤¤Æ¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¤ªÊ¢¤ËÍñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏµÓËÜ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µÓËÜ¤Î´¹¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥·¥Ê¥×¥·¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£ºÇ½é¤Ë»Å»ö¤òÍê¤ó¤À¤È¤¤Ë¥³¥ó¥Æ¤Ã¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©
Å·Ìî¡¡Á´¤¯²±¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¤Ç¤â¤¢¤Î¥³¥ó¥Æ¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¿ÅÀ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
Å·Ìî¡¡³Î¤«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¡°æ¡¡¤â¤È¤â¤È°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿Íñ¤ò¡Ö»ä¤¬²¹¤á¤ÆÕÛ¤¹¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼þ¤ê¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥É¥¿¥Ð¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÈ¢Á¥¤¬²£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤ä¤í¤¦¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£
¤Ç¤âÅ·Ìî¤Á¤ã¤ó¤¬½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Á´¤ÆÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥³¥ó¥ÆÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¤¤¤Þ¤Î·Á¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÕ¤Î¡ÖÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤éÅÐ¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎÄ¹¤¤Ìë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢È¢Á¥¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤È¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë½ÐÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¤â°ì¥ö·î¤°¤é¤¤¤ÇÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ó¤À¤±ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥ó¥Æ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èþ½Ñ¤Î¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¼·Ïº¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤âÀÛ¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤Îµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö²¶¤¬Á´Éô¤ä¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡£
Å·Ìî¡¡´°àú¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£²¡°æ·¯¤Î¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤¤¬Á´Éô¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¥³¥ó¥Æ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ê¸³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼Â¼Ì¤Î¥³¥ó¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¡°æ¡¡¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¤º¤¤¤Ö¤ó½Ð¤·¤¿¤·¡¢È¢Á¥¤ÎÏÃ¤â²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹¤¤Ìë¤ÎÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¼ÂºÝ¸½¾ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¿¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡£
Å·Ìî¡¡¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤À¤±·«¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¢¡¼¥¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¸¶·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê½ÙÛ©¤¯¡¢¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡©
¡½¡½¼ÂºÝ¤Îºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å·Ìî¤µ¤ó¤âËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî¡¡Ï¢ÆüÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¶È³¦Æþ¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ù¤ÇÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥Ë¥á¤ò¤ä¤á¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤È¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Îºî¶È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²¡°æ·¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
²¡°æ¡¡ËÍ¤â¤³¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶ìÏ«¤·¤¿µ²±¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾å¤«¤é»°ÈÖÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï³Î¼Â¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¦¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÂç¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Åö»þ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ïºî²È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸¢Íø¤ò¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ó¤òÄù¤á¤ë¤À¤±¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°õÀÇ¤â¤â¤é¤¨¤ë¤·¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢Á´Á³Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ°ìÇ¯´ÖÌµ¼ýÆþ¡£¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë´®¤¨¤Æ¡£
Å·Ìî¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¤Þ¤À¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÃù¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤è¤¯Ôü¤µ¤ó¤Ï²æËý¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¢¡¼¥È»Ö¸þ¤ÎÉôÊ¬¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤·¤Í¡£
Å·Ìî¡¡¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¡©
²¡°æ¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¥¨¥ó¥¿¥á¡£¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¦¤«¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Î¤È¤¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Îºî²È¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Á´Á³»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔÌ£¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¡Ê¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é2¡Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¡Ù¤Î¤È¤¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎµÕ¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ø¤¦¤ëÀ±¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¤ï¤±¡£
¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÄÏ¤ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ï¤±¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·Ìî¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¡°æ¡¡µÜ¡ÊµÜºê½Ù¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤Àï¼Ö½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç°ìÈ¯¤â¤Ö¤ÃÊü¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð³¹È¾Ê¬¤°¤é¤¤¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥º¡¼¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê½½»ú²Í¤â¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ì¤Ç°ìÈ¯¤â·â¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡£½Ð¤·¤¿°Ê¾å¤Ï·â¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡£
Å·Ìî¡¡¤Ç¤â¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡£
²¡°æ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¼ÂºÝ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈµÕÊý¸þ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤éºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Ëº¤µç¤Ï¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¨¡ÖµÜºê½Ù¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎ©¡×¤Ë¤Ê¤ë»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³×ÂÞ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÆþ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ò¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦°ÕµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡¤½¤ì¤³¤½µìÌóÀ»½ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼ò¤Ï¿·¤·¤¤ÈéÂÞ¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢HDR¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÀøºßÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³×ÂÞ¤Ë¤â¤¦°ì²óÃæ¿È¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ëÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤·¤Í¡£
¤â¤È¤â¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤ó¤«¤ËÈæ¤Ù¤Æ4K¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤«¤à¤·¤í¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È¡©
²¡°æ¡¡¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DVD¤Ç¤â¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤â¡¢Blu-ray¤µ¤¨¤â¡¢40Ç¯Á°¤Î35¥ß¥ê¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤ò¡¢Á´Á³°ú¤½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»õ¤¬¤æ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÀºÅÙ¤Î²èÁü¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤²»°è¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î·üÇ°¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Æµ»½ÑÅª¤Ë¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ê¤ã4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤òºî¤ë¤è¤Í¡£
ºîÉÊ¤Î¼ûÍ×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂåÀ¤äºî¤ëÂ¦¤ÎÁÛ¤¤¤È¤«¡¢¸«¤¿¤¤¤ÈÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ðÇ®¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í×Ë¾¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£
Å·Ìî¡¡ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¸ÄÅ¸¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤«¤â¡¢ÊÉ¤Ë¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¤È¤«ÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«³§¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç§¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¡×ºîÉÊ¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤òÃÎ¤ë¿Í¤ä¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾×·â¤Ï¡¢¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÁØ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê°Õ³°À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢´üÂÔ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²¡°æ¡¡4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎDVD¤äBlu-ray¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤¦²»¶Á¤¬·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Îµ²±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²¡°æ¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°70Ê¬ÂÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¡Ø¹È¤¤´ã¶À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Æó»þ´ÖÂÑ¤¨¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤Ù¤²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£
º£²ó¤ÏËÜºî¤Ç´ñÀ×¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦²¡°æ¼é¤È¡¢¸¶°Æ¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Å·Ìî´î¹§¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ë4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤òÀ©ºî¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û²¡°æ¼é¡ßÅ·Ìî´î¹§¤Îµ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡½¡½4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¡°æ¡¡¡Ö¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£³¤³°¤ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸¢Íø¼ÔÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Å·Ìî¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
²¡°æ¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î±Ç²èº×¤È¤«¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¥Ç¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ò°·¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¤¼¤Ò¤³¤Ã¤Á¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤òËè²ó¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡£
¡ÖÄÉÀ×¤·¤Æ¸¢Íø¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¤È¤³¤í¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É²»º»ÂÁ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£±Ç²è¤È¤«¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Å¾Çä¤·¤¿¤ê²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¸¢Íø¼ÔÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Î¸¶È×¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤·¤«ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÈ¯Çä¤â¸ø³«¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³¸¢Íø¼Ô¤¬¸½¤ì¤ÆºÛÈ½¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤é°ì´¬¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆÍÁ³¡Ö¸¢Íø¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö²þ¤á¤Æ¤â¤¦°ì²óÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¡ÖÀ§Èó¤Ë¤â¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ï¤±¡£¤À¤«¤éºÇ½é´î¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤âµõ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©
Å·Ìî¡¡¤³¤Ã¤Á¤â¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÎÉü¹ï¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¡°æ¡¡ËÍ¤âÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë4K¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ¤â¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤³¤½¤¢¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¼ê¤ò³Ý¤±¤¿»Å»ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤ËÉÔ¶ø¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£4K¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½40Ç¯Á°¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡»Å»ö¼«ÂÎ¤Ï¥¿¥Ä¥Î¥³»þÂå¤Ë¡Ø¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥óII¡Ù¤È¤«¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥¿¥Ä¥Î¥³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼¼¤Ã¤Æ¡¢µÈÅÄÎµÉ×¤µ¤óÄ¾³í¤È¤¤¤¦¤«Ã¯¤â¼ê½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉô½ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡¢¿¿²¼¡Ê¹Ì°ì¡Ë·¯¤È¤«À¾µ×ÊÝ¡Ê¿ðÊæ¡Ë·¯¤È¤«¤â¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢²¡°æ·¯¤ÏÅö»þ¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥³¥¤¥Ä¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£³¨¥³¥ó¥Æ¤Î³¨¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ÊÑ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²¡°æ¡¡¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Â¿Ê¬ÂÖÅÙ¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ï²¡°æºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥¥¿¥¤¥×¡ª¡©
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤¬¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
²¡°æ¡¡ÎëÌÚÉÒÉ×¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÆÁ´Ö¡Ë¹¯²÷¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¡¢Å·Ìî¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¥ë¥Ñ¥ó¤¬°ì½µ´Ö¤«¤±¤ÆÅÐ¤ë¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê·úÃÛ²È¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
Å·Ìî¡¡¤½¤ó¤Ê¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤«¤éËÍ¤ÏÅ·Ìî¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤«¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï´ë²è¤¬Î®¤ì¤Æ¹ìÄÀ¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤Ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡¢Íî¤È¤·Á°¤Ä¤±¤í¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢ÉÒ¤Á¤ã¤ó¡ÊÎëÌÚÉÒÉ×¡Ë¤¬¡ÖOVA¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£Åö»þOVA¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¡¢ÆÁ´Ö¤âÆÈ¼«¤Ë¤¤¤í¤¤¤íOVA¤ò¤ä¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Î´ë²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«ºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë²è½ñ¤â¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¤Í¡£ÉÒ¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÕ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É±³È¬É´ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤Ç¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£³¨ÊÁ¤â¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ã¤¦¤·¡Ö±³¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤ó¤Ê´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¡©¡¡¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·Ìî¡¡¤µ¤¹¤¬Ì¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¤À¤«¤éÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤È´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤«¤é¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤ë°Ê¾å¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÀË×¤·¤¿¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¤«¤é°ú¤Â³¤Å·Ìî¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡ÉÒ¤Á¤ã¤ó¤ËÃç²ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ó¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¡Ö½÷¤Î»ÒÉÁ¤¤¤Æ¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¤ªÊ¢¤ËÍñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏµÓËÜ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µÓËÜ¤Î´¹¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥·¥Ê¥×¥·¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£ºÇ½é¤Ë»Å»ö¤òÍê¤ó¤À¤È¤¤Ë¥³¥ó¥Æ¤Ã¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©
Å·Ìî¡¡Á´¤¯²±¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¤Ç¤â¤¢¤Î¥³¥ó¥Æ¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¿ÅÀ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
Å·Ìî¡¡³Î¤«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¡°æ¡¡¤â¤È¤â¤È°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿Íñ¤ò¡Ö»ä¤¬²¹¤á¤ÆÕÛ¤¹¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼þ¤ê¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥É¥¿¥Ð¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÈ¢Á¥¤¬²£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤ä¤í¤¦¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£
¤Ç¤âÅ·Ìî¤Á¤ã¤ó¤¬½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Á´¤ÆÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥³¥ó¥ÆÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¤¤¤Þ¤Î·Á¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÕ¤Î¡ÖÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤éÅÐ¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎÄ¹¤¤Ìë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢È¢Á¥¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤È¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë½ÐÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¤â°ì¥ö·î¤°¤é¤¤¤ÇÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ó¤À¤±ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥ó¥Æ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èþ½Ñ¤Î¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¼·Ïº¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤âÀÛ¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤Îµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö²¶¤¬Á´Éô¤ä¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡£
Å·Ìî¡¡´°àú¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£²¡°æ·¯¤Î¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤¤¬Á´Éô¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¥³¥ó¥Æ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ê¸³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼Â¼Ì¤Î¥³¥ó¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¡°æ¡¡¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¤º¤¤¤Ö¤ó½Ð¤·¤¿¤·¡¢È¢Á¥¤ÎÏÃ¤â²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹¤¤Ìë¤ÎÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¼ÂºÝ¸½¾ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¿¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡£
Å·Ìî¡¡¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤À¤±·«¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¢¡¼¥¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¸¶·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê½ÙÛ©¤¯¡¢¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡©
¡½¡½¼ÂºÝ¤Îºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å·Ìî¤µ¤ó¤âËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî¡¡Ï¢ÆüÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¶È³¦Æþ¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ù¤ÇÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥Ë¥á¤ò¤ä¤á¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤È¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Îºî¶È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²¡°æ·¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
²¡°æ¡¡ËÍ¤â¤³¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶ìÏ«¤·¤¿µ²±¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾å¤«¤é»°ÈÖÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï³Î¼Â¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¦¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÂç¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Åö»þ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ïºî²È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸¢Íø¤ò¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ó¤òÄù¤á¤ë¤À¤±¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°õÀÇ¤â¤â¤é¤¨¤ë¤·¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢Á´Á³Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ°ìÇ¯´ÖÌµ¼ýÆþ¡£¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë´®¤¨¤Æ¡£
Å·Ìî¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¤Þ¤À¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÃù¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤è¤¯Ôü¤µ¤ó¤Ï²æËý¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¢¡¼¥È»Ö¸þ¤ÎÉôÊ¬¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤·¤Í¡£
Å·Ìî¡¡¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¡©
²¡°æ¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¥¨¥ó¥¿¥á¡£¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¦¤«¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Î¤È¤¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Îºî²È¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Á´Á³»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔÌ£¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¡Ê¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é2¡Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¡Ù¤Î¤È¤¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎµÕ¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ø¤¦¤ëÀ±¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¤ï¤±¡£
¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÄÏ¤ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ï¤±¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·Ìî¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¡°æ¡¡µÜ¡ÊµÜºê½Ù¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤Àï¼Ö½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç°ìÈ¯¤â¤Ö¤ÃÊü¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð³¹È¾Ê¬¤°¤é¤¤¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥º¡¼¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê½½»ú²Í¤â¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ì¤Ç°ìÈ¯¤â·â¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡£½Ð¤·¤¿°Ê¾å¤Ï·â¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡£
Å·Ìî¡¡¤Ç¤â¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡£
²¡°æ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¼ÂºÝ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈµÕÊý¸þ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤éºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Ëº¤µç¤Ï¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¨¡ÖµÜºê½Ù¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎ©¡×¤Ë¤Ê¤ë»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³×ÂÞ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÆþ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ò¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦°ÕµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¡°æ¡¡¤½¤ì¤³¤½µìÌóÀ»½ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼ò¤Ï¿·¤·¤¤ÈéÂÞ¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢HDR¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÀøºßÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³×ÂÞ¤Ë¤â¤¦°ì²óÃæ¿È¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ëÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤·¤Í¡£
¤â¤È¤â¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤ó¤«¤ËÈæ¤Ù¤Æ4K¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤Ï4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤«¤à¤·¤í¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È¡©
²¡°æ¡¡¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DVD¤Ç¤â¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤â¡¢Blu-ray¤µ¤¨¤â¡¢40Ç¯Á°¤Î35¥ß¥ê¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤ò¡¢Á´Á³°ú¤½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»õ¤¬¤æ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÀºÅÙ¤Î²èÁü¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤²»°è¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î·üÇ°¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Æµ»½ÑÅª¤Ë¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ê¤ã4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤òºî¤ë¤è¤Í¡£
ºîÉÊ¤Î¼ûÍ×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂåÀ¤äºî¤ëÂ¦¤ÎÁÛ¤¤¤È¤«¡¢¸«¤¿¤¤¤ÈÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ðÇ®¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í×Ë¾¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£
Å·Ìî¡¡ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¸ÄÅ¸¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤«¤â¡¢ÊÉ¤Ë¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¤È¤«ÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«³§¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç§¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¡×ºîÉÊ¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤òÃÎ¤ë¿Í¤ä¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾×·â¤Ï¡¢¡ØÅ·¤¿¤Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÁØ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê°Õ³°À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢´üÂÔ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²¡°æ¡¡4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎDVD¤äBlu-ray¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤¦²»¶Á¤¬·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Îµ²±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²¡°æ¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°70Ê¬ÂÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë
Å·Ìî¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
²¡°æ¡¡¡Ø¹È¤¤´ã¶À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Æó»þ´ÖÂÑ¤¨¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤Ù¤²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£