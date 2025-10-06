大阪関西万博は、10月13日の閉幕まで会期も残りわずかとなりました。その万博へ徳島から26回足を運んだ、人呼んで「徳島の万博姉さん」に話を聞きました。2025年4月に開幕した大阪関西万博も残すところ1週間となり、駆け込み需要で連日20万人以上が訪れ、盛り上がりを見せています。徳島からも阿波踊りをはじめ、様々な文化や伝統が万博で披露されましたが、その魅力について万博に26回足を運んだフリーアナウンサーの