人気アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバー草間リチャード敬太容疑者（２９）が、東京・新宿区で下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕されていたことが４日、わかった。警視庁は認否を明らかにしていない。捜査関係者によると、この日の午前５時半すぎ、新宿区新宿のビルの出入り口付近で、下半身を露出するなどした疑いがもたれている。目撃した人物から１１０番通報があり、駆けつけた警察官が草間容疑者の身