トミーテックによるキャラクターコンテンツ『鉄道むすめ』から生まれた完全オリジナルTVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年に放送されることが発表された。＞＞＞ティザー映像の場面カットをチェック！（写真11点）『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』は、鉄道旅行同好会（通称：てつりょー会）に所属する佐多みさき、春立うさ、折原こだま、矢神うしおの4人の「乗り鉄」女子大学生が、『鉄道むすめ』たちが働