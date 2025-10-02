『鉄道むすめ』から生まれた完全オリジナルTVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』2026年放送決定！
トミーテックによるキャラクターコンテンツ『鉄道むすめ』から生まれた完全オリジナルTVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年に放送されることが発表された。
＞＞＞ティザー映像の場面カットをチェック！（写真11点）
『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』は、鉄道旅行同好会（通称：てつりょー会）に所属する佐多みさき、春立うさ、折原こだま、矢神うしおの4人の「乗り鉄」女子大学生が、『鉄道むすめ』たちが働く世界で旅をしていく、新感覚「ゆる旅」アニメ。
乗り鉄女子の小さな冒険をお見逃しなく。
また、アニメ化の発表にあわせて、ティザービジュアルとティザー映像も公開。ティザービジュアルでは、てつりょー会の4人が駅のホームで旅を楽しんでいる様子が描かれ、アニメでどのような景色が待っているのか、期待できるビジュアルとなっている。
ティザー映像では、てつりょー会の4人の様子に加え、『鉄道むすめ』たちの姿も一部描かれるなど、アニメでのてつりょー会のメンバーの活躍、そして『鉄道むすめ』たちがどのように描かれるのか、期待が高まる。
今年20周年を迎える『鉄道むすめ』、そしてそこから生まれたTVアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」の今後の展開をぜひチェックしてほしい。
（C）てつりょー！製作委員会
