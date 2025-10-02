上勝町は、使用済みの紙おむつを燃料へと再利用する実証実験を、国内の大手日用品メーカーと共同で行います。実証実験を行うのは、上勝町と東京の大手日用品メーカー「花王」です。10月1日、実験に向けた協定の締結式が行われ、花本靖町長と久保英明常務執行役員が、協定書にサインしました。実験では、花王が開発した「紙おむつ炭素化装置」をゼロ・ウェイストセンターに設置し、使用頻度などを検